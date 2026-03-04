Sinner guadagni: quanto guadagna Jannik Sinner in un anno

Il nostro esimio connazionale Jannik Sinner originario di San Candido in Trentino Alto Adige è diventato un’icona del tennis mondiale con la conquista del primo posto nel ranking ATP. Oltre ai trionfi sul campo, il giovane tennista altoatesino classe 2001 ha già costruito un impero che lo colloca tra gli atleti più pagati nel tennis mondiale. A soli 24 anni i suoi introiti tra premi, sponsor e iniziative imprenditoriali di vario genere crescono a ritmi sostenuti.

Il presente contributo analizza quanto guadagna Sinner con la massima obiettività al fine di fare luce su come il talento sportivo possa generare profittevoli opportunità commerciali e imprenditoriali.

Quanto guadagna Sinner in un anno?

Secondo recenti stime nel 2025 Sinner avrebbe incassato oltre 25 milioni di euro lordi considerando le varie fonti di reddito, quindi non solo i premi sportivi ma anche e soprattutto le sponsorizzazioni, gli eventi e i contratti pubblicitari. Si tratta, com’è evidente, di una cifra molto sostanziosa, che lo colloca tra gli atleti più pagati del tennis mondiale.

Per capire meglio quanto guadagna Sinner all’anno occorre considerare che il suo reddito deriva, come accennato, da una pluralità di fonti, non solo dalle vittorie nei tornei, che illustriamo dettagliatamente di seguito.

Fonte di guadagno Descrizione Premi sportivi Premi in denaro ottenuti nelle competizioni ATP e nei tornei del Grande Slam Contratti pubblicitari Collaborazioni a fini pubblicitari e promozionali con brand italiani e internazionali di alto profilo Sponsorizzazioni Accordi e partnership siglati con aziende italiane e straniere che prevedono compensi pecuniari Eventi promozionali Apparizioni pubbliche e partecipazione a eventi specifici dietro compenso in denaro Diritti di immagine Diritti di immagine e utilizzo del proprio nome per fini commerciali

I soli premi ATP nel 2024 hanno sfiorato i 22 milioni di euro, grazie alle vittorie negli Slam, Australian Open e US Open. Lo scorso anno con il trionfo nei Masters 1000 la cifra è ulteriormente salita.

La principale fonte di entrate sono i contratti pubblicitari

Contrariamente a quanto si possa pensare, quanto guadagna Sinner in un anno proviene più da accordi pubblicitari che dai premi vinti sui campi da tennis. Si stima che almeno il 70% dei suoi guadagni derivi dalle partnership commerciali e che solo il 30% circa provenga dalle performance sportive dirette. Quindi, per quanto sostanziosi possano essere i premi sportivi, a costituire la fetta più significativa dei guadagni Sinner sono i contratti pubblicitari.

A fare la fortuna del tennista altoatesino è quindi stata la capacità di attrarre brand disposti a investire ingenti somme per associare la propria immagine alla sua.

Contratto con Nike

Firmato nel 2022 e rinnovato, il contratto con Nike vale intorno ai 10 milioni di euro all’anno. Sinner è vincolato a indossare esclusivamente abbigliamento tecnico e calzature Nike in tutti i match e durante gli allenamenti. L’accordo prevede bonus legati alle performance e ai risultati ottenuti.

Altri sponsor e partner di Sinner

Sinner collabora con una decina di brand di altissimo profilo, diversificando i guadagni. Ne offriamo di seguito una panoramica completa:

Fastweb, società leader nel settore delle telecomunicazioni, che sponsorizza varie iniziative legate al tennista;

Lavazza, storica azienda torinese;

Alfa Romeo, icona dell’eccellenza automobilistica italiana;

Rolex, che ha scelto l’atleta altoatesino come ambassador per il mercato italiano ed europeo;

Gucci, per cui Sinner è stato eletto global ambassador;

Parmigiano Reggiano, marchio distintivo del Made in Italy nel mondo;

Head per le racchette, con un contratto da oltre 2 milioni di euro annui;

Panini, celebre marchio di figurine e prodotti collezionabili;

Technogym, azienda di spicco nel settore del fitness;

Pigna, storico marchio italiano di cartoleria.

Tali collaborazioni generano entrate stabili, a prescindere dalle prestazioni, performance e risultati ottenuti in campo. A proposito di performance, molti appassionati di tennis cercano svago e divertimento anche fuori dal campo. Per chi cerca emozioni e divertissement l’online casinò Leon offre un vasto assortimento di giochi e crash game a tema sportivo, come per esempio Tennis Champions di Spinomenal, il gioco Aviamaster a tema aeronautico e slot machine ispirate a calcio, automobilismo, rugby nonchè sport di nicchia come golf e muay thai.

Entrate commerciali totali

Sommando tutto, le entrate commerciali totali di Sinner superano i 30 milioni annui, a cui aggiungere:

bonus ATP, come il bonus pool per i Masters 1000 che nel 2024 è valso oltre un milione di euro;

compensi promozionali garantiti dai tornei, come quello di Vienna, che aggiungono all’incirca un milione di euro per ogni partecipazione.

In totale quanto guadagna Sinner in un anno si aggira sui 35-40 milioni di euro lordi, con proiezioni al rialzo per il 2026.

Ulteriori fonti di guadagno

Oltre a sponsor e premi sportivi, Sinner diversifica le fonti di guadagno con iniziative personali che illustriamo di seguito.

Marchio personale e linea di prodotti

Il tennista altotaesino ha lanciato il proprio brand personale nel 2025 con una linea di abbigliamento sportivo e accessori che comprende:

magliette;

copricapi;

borracce.

I prodotti sono venduti online e nei negozi di sport. Questa iniziativa imprenditoriale genera circa un paio di milioni di euro all’anno.

Social media

Con oltre 2 milioni di follower su Instagram, Sinner monetizza i contenuti sponsorizzati. Ogni collaborazione vale indicativamente tra i 50.000 e 100.000 euro, per almeno 4–5 post all’anno. YouTube e Tik Tok contribuiscono altresì ad aumentare la visibilità e generano ulteriori entrate pubblicitarie.

Premi in denaro per le prestazioni sportive

I premi vinti sui campi da tennis sono la base dello stipendio Sinner. Ecco i principali tornei e vincite recenti:

Australian Open: 3.6 milioni di dollari;

Masters 1000: rispettivamente un milione di dollari circa per Indian Wells, Miami e Cincinnati;

ATP Finals: circa 5 milioni di dollari;

bonus ranking di circa 2 milioni per il numero uno di fine anno.

Sinner ha quindi incassato all’incirca 12 milioni di dollari in premi sportivi.

Potenziali guadagni futuri

Le prospettive per il futuro sono assolutamente rosee per il giovane tennista altoatesino che, con l’obiettivo di dominare gli Slam, punta a 50 milioni di euro annui entro il 2028.

Quanto ai nuovi sponsor, pare che siano sul tavolo potenziali accordi con grandi colossi del calibro di Apple ed Emirates, che potrebbero verosimilmente spingere gli introiti di Sinner oltre la soglia dei 100 milioni di euro lordi.

FAQ

Jannik Sinner paga le tasse in Italia?

Sì, Sinner è residente in Italia e paga le tasse nel nostro Paese, contrariamente a molti altri atleti che scelgono residenze fiscali più vantaggiose.

Come si collocano i guadagni di Sinner rispetto a quelli di altri tennisti?

Sinner è tra i primi 10 tennisti più pagati al mondo. Guadagna meno solo di grandi campioni come Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Đoković, ma supera molti altri top player del circuito.

Sinner investe i suoi guadagni?

Sì, Jannik Sinner ha investimenti immobiliari in Val Pusteria nonchè startup tech.

Chi è che gestisce gli affari commerciali di Sinner?

A gestire gli affari di Sinner è l’agenzia StarWing Sport Management, che cura e coordina contratti, sponsorizzazioni, partnership e in generale le strategie di marketing legate all’immagine dell’atleta.

