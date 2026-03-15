Sicilia. Proiettile su parabrezza auto consigliere Mpa nel siracusano. Indagano i carabinieri

Il consigliere comunale di Grande Sicilia/Mpa Giuseppe Vasta ha ritrovato questa mattina una cartuccia di fucile attaccata al parabrezza della sua Fiat Panda a Lentini (Siracusa). Poco dopo le 8, Vasta, ex sindaco, è uscito per recarsi in piazza Duomo e si è accorto dei proiettili, avvisando i carabinieri. Gli investigatori hanno raccolto le immagini del sistema di vide-osorveglianza della zona. “Si tratta di un episodio gravissimo e inquietante – dice Enzo Reale commissario cittadino Grande Sicilia Lentini – Sono evidenti le pressioni e appare sempre più chiaro che il clima di tensione che si vive a Lentini sia degenerato. Questo, senza ombra di dubbio, è ciò che oggi si vive e si respira nell’aria. La violenza e l’intimidazione non possono trovare spazio nella vita democratica e nel confronto politico”. Il coordinatore locale di Forza Italia Pippo Innocenti: “Atti di questo tipo rappresentano un attacco non solo alla persona del consigliere Vasta, ma anche ai principi democratici e alla libertà di svolgere serenamente il proprio ruolo istituzionale”.