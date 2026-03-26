Settimana Santa a Caltanissetta, al via le dirette de Il Fatto Nisseno: sulla pagina Facebook il racconto completo di tutte le processioni

Con la Domenica delle Palme e la processione di Gesù Nazareno prende ufficialmente il via a Caltanissetta la Settimana Santa, il momento più intenso e identitario dell’anno. È da qui che comincia un percorso di fede, tradizione e appartenenza che accompagna la città fino alla Pasqua, in un susseguirsi di riti, emozioni e partecipazione popolare.

Una settimana che rappresenta il trionfo dell’identità nissena, capace di coinvolgere tutte le generazioni e di restituire alla città un patrimonio fatto di storia, tradizione e sentimento collettivo.

Dalla Domenica delle Palme si sviluppa un calendario ricco di appuntamenti: le rappresentazioni del “Teatro della Parola” promosse dall’ATEPA tra lunedì e martedì, la processione del Santissimo Sacramento del mercoledì mattina scortata dalla Real Maestranza, fino alla suggestiva processione delle Varicedde del mercoledì sera.

Il Giovedì Santo è segnato dal passaggio delle maestose Vare dei Biangardi, autentici capolavori che raccontano la Passione di Cristo attraverso arte e devozione. Il momento più alto resta però il Venerdì Santo, con il solenne corteo del Signore della Città, portato a spalla dai fogliamari, in un clima di profondo raccoglimento che avvolge l’intero centro storico.

Il cammino si conclude la Domenica di Pasqua con il pontificale celebrato dal Vescovo Mario Russotto e con uno dei gesti più simbolici della tradizione: la riconsegna delle chiavi della città da parte del Capitano della Real Maestranza al sindaco.



Accanto alla dimensione religiosa, c’è anche quella del racconto. Da quindici anni Il Fatto Nisseno documenta ogni momento della Settimana Santa e anche quest’anno garantirà una copertura completa, con dirette streaming di tutte le processioni, dalla Domenica delle Palme fino alla Pasqua.

Alla regia ci sarà Toto Venti, mentre le riprese saranno affidate a Danilo Miraglia, impegnato a seguire con attenzione e continuità ogni fase delle processioni. Un lavoro certosino, supportato dalla collaborazione di diversi appassionati che contribuiranno a restituire le immagini più belle e significative della Settimana Santa. Il coordinamento sarà affidato a Michele Spena, con il contributo fondamentale di Donatello Polizzi, in un lavoro di squadra ormai consolidato.

Fondamentale anche la collaborazione con i ragazzi della pagina Facebook Riti Settimana Santa Caltanissetta, veri punti di riferimento per appassionati e fedeli. In particolare, un riconoscimento va a Giuseppe (Peppe) Fiocco e Gandolfo Romano, che con passione e competenza contribuiscono a raccontare e valorizzare ogni dettaglio delle tradizioni nissene.



Le dirette, al via già nei prossimi giorni, rappresenteranno un punto di riferimento per quanti seguiranno da casa, ma non intendono in alcun modo sostituire la partecipazione dal vivo. L’invito ai nisseni è chiaro: vivere la Settimana Santa tra le strade della città, portando figli e nipoti a scoprire e comprendere la bellezza di questi riti.

Le dirette resteranno uno strumento prezioso per chi non potrà essere presente per motivi di lavoro o salute e per i tanti nisseni sparsi nel mondo, che ogni anno seguono con emozione questi momenti, mantenendo vivo il legame con la propria terra.

Un racconto che nasce dalla passione, con l’impegno di offrire un servizio puntuale e autentico, chiedendo anche il supporto della comunità. Perché ogni immagine, ogni diretta, ogni parola è il risultato di un lavoro fatto con dedizione e amore per Caltanissetta e per la sua Settimana Santa.