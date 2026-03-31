Serie D. Per l’attesissimo derby tra Nissa e Gela del prossimo 2 aprile, trasferta vietata ai tifosi del Gela

Il Sindaco del Comune di Gela, Terenziano di Stefano, in accordo con l’Assessore allo Sport Peppe Di Cristina, ha informato la cittadinanza che, in occasione della gara di calcio tra Nissa e Gela Calcio, in programma giovedì presso lo stadio Pian del Lago di Caltanissetta, la trasferta è assolutamente vietata ai tifosi del Gela Calcio, compresi i residenti nel Comune di Gela.

Il provvedimento rientra nelle disposizioni adottate dalle autorità competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.Si invitano pertanto tutti i cittadini e i sostenitori della squadra a non recarsi a Caltanissetta per assistere all’incontro, al fine di evitare sanzioni personali e possibili ripercussioni nei confronti della società sportiva.

L’Amministrazione Comunale confida nel senso di responsabilità della comunità gelese, affinché l’evento sportivo si svolga nel rispetto delle regole e delle disposizioni vigenti. Lo sport deve rappresentare un momento di aggregazione e sana competizione, nel pieno rispetto delle norme e della sicurezza pubblica.