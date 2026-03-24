Sequestrati tredici esemplari di corallo a rischio estinzione all’aeroporto di Palermo

Tredici esemplari di corallo a rischio estinzione sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Palermo e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all’aeroporto ‘Falcone Borsellino’. I coralli, rientranti nell’ordine della ‘scleractinia’, specie protetta dalla Convenzione internazionale di Washington – Cites sono stati trovati nei bagagli di due turisti italiani provenienti dalle Mauritius e dalle Maldive fermati durante un controllo doganale. I finanzieri hanno notato come alcuni degli esemplari presentassero caratteristiche, quali odore e colorazione, tali da far ritenere una recente rimozione dalla barriera corallina, “pratica che, se non contrastata, è destinata a determinare un progressivo impoverimento dell’intero ecosistema naturale”, spiegano le Fiamme gialle. In particolare, alcuni degli esemplari sequestrati avevano una colorazione marrone-giallastra, elemento che consente di escludere che provenissero da fenomeni di spiaggiamento naturale. Gli Scleractinia svolgono una funzione essenziale nell’ecosistema marino, fornendo rifugio, nutrimento e aree di riproduzione a migliaia di specie marine. I coralli, sprovvisti degli appositi certificati di origine o di licenza previsti dalla disciplina convenzionale internazionale, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, mentre ai passeggeri è stata comminata una sanzione amministrativa da 3.000 a 15.000 euro. (Loc/Adnkronos)