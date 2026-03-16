Scuola Digitale e PNRR: le innovazioni Acer a Didacta 2026

(Adnkronos) – La trasformazione digitale della scuola italiana ha vissuto un momento di sintesi e confronto a Firenze, dove la recente edizione di Didacta Italia ha tracciato le linee guida per l'evoluzione degli ambienti di apprendimento. Al centro del dibattito si è posta la necessità di declinare i fondi del PNRR, che destina 17,59 miliardi di euro al progetto "Futura – La scuola per l’Italia di domani", in infrastrutture tecnologiche concrete, capaci di rispondere alle sfide della digitalizzazione e dell'inclusione entro il 2026. Proprio su questo punto si è focalizzato l’intervento di Arianna Timeto, Marketing & Communication Manager Acer Italy, Greece and Malta, che ha dichiarato: "In questa fase di forte accelerazione digitale, spinta anche dalle opportunità del PNRR, le scuole hanno bisogno di ambienti didattici più flessibili, laboratoriali e tecnologicamente evoluti. Per questo nel nostro stand a Fiera Didacta 2026 abbiamo scelto di ricreare dei veri e propri laboratori: dall’intelligenza artificiale, alla grafica, dalle lingue e all’informatica, ogni spazio è stato pensato per permettere a dirigenti, docenti e studenti di sperimentare da vicino applicazioni concrete utili alla didattica quotidiana".

L'integrazione dell'intelligenza artificiale emerge come il principale motore di cambiamento: secondo le stime di Eu Kids Online, l'adozione di strumenti basati su IA interessa già il 98% dei giovani tra i 15 e i 16 anni, principalmente come supporto allo studio e alla semplificazione delle ricerche. In merito a questa evoluzione, Timeto ha precisato che "l’intelligenza artificiale sta diventando un alleato strategico per il mondo della scuola. Con le nostre soluzioni, sia in ambiente sia Windows sia Chrome OS, l’AI può supportare efficacemente i docenti nella creazione di contenuti, pianificazione delle lezioni e analisi delle performance degli studenti". L'esperienza laboratoriale presentata presso la Fortezza da Basso ha permesso di osservare l'applicazione pratica di workstation e notebook di ultima generazione, inclusi i dispositivi ad alte prestazioni solitamente associati al settore videoludico. "Presenti anche device fissi e portatili delle serie Acer Nitro e Predator Gaming. Spesso si pensa che i dispositivi gaming siano in contrasto con l’ambiente scolastico, perché associati ad attività ludiche extra didattiche. Al contrario, il gaming può rappresentare uno strumento estremamente efficace per la didattica immersiva: basti pensare al Game Based Learning, un approccio che utilizza il videogioco come supporto all’apprendimento e allo sviluppo di competenze trasversali. Inoltre, i prodotti gaming, grazie alle loro performance elevate, sono ideali anche per attività complesse come grafica avanzata, sviluppo software, modellazione e rendering 3D", ha aggiunto Timeto.

Sul fronte della mobilità e dell'accesso, l'attenzione si è spostata su soluzioni versatili per ogni fascia d'età: "Tra le varie soluzioni presenti allo stand Acer, si annoverano i nuovi tablet Acer Iconia A da 14 e 16 pollici, caratterizzati da un design in alluminio leggero e resistente, un unicum nella categoria, insieme ai tablet per la prima infanzia dotati di cover colorate antiurto e Google Kids Space per garantire un utilizzo sicuro. In un contesto in cui la connettività è diventata essenziale, portiamo anche router portatili 5G Wi-Fi 6, capaci di supportare fino a 20 utenti contemporaneamente". L'evoluzione tecnologica si sposa infine con una gestione virtuosa del ciclo di vita dei prodotti e con la sostenibilità degli investimenti, un aspetto cruciale per gli istituti che operano con fondi pubblici. "Tutti i nostri prodotti Acer per la scuola sono progettati per essere resistenti ma anche facilmente riparabili anche in autonomia, per ridurre i tempi, i costi ed evitare la sostituzione del dispositivo. Infine, con il nostro centro di assistenza Enfinitec, situato vicino a Milano, garantiamo supporto celere e tempi di intervento ridotti", conclude Arianna Timeto, Marketing & Communication Manager Acer Italy, Greece and Malta.

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