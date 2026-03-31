Sancataldese. Vicinanza al dimissionario dirigente Spinello: anche gli altri dirigenti a fine stagione lasceranno i loro incarichi

I dirigenti della Sancataldese Calcio, nelle persone del Presidente Ivano La Cagnina, del Vicepresidente Riccardo Zoda , del socio Calogero Vicari e del Dirigente Salvatore Pirrello, intendono esprimere piena e convinta vicinanza al pensiero manifestato dal Vicepresidente Dario Spinello, che ha annunciato le proprie dimissioni al termine della stagione sportiva, a seguito dei gravi episodi verificatisi nel post gara.

Il dirigente dimissionario Dario Spinello

Nel contempo, anche loro hanno deciso che a fine stagione lasceranno i loro rispettivi incarichi. Si acuisce pertanto la crisi societaria in seno alla società Sancataldese a seguito di quanto accaduto nel dopo derby con la Nissa.

“Facciamo nostre le parole di Dario – si legge in un comunicato pubblicato sulla pagina di Facebook della società verdeamaranto – , che rappresentano non solo uno sfogo personale ma il sentimento condiviso di un’intera dirigenza che, da anni, opera con dedizione, sacrificio e amore per questi colori. Quanto accaduto è per noi profondamente inaccettabile, sia sotto il profilo umano che sportivo. Pur ammettendo con onestà gli errori commessi in una stagione difficile, nella quale è evidente che si sia sbagliato molto, ribadiamo con forza che ogni scelta è stata fatta in buona fede e con l’unico obiettivo di onorare la maglia verdeamaranto. Gli errori fanno parte del percorso di chi agisce, di chi si assume responsabilità e mette in gioco sé stesso per una causa.

Forse i 21 anni di impegno di Dario Spinello e Salvatore Pirrello , i 12 anni del Presidente La Cagnina (di cui 7 alla guida della società), così come i 7 anni di attività del Vicepresidente Zoda e del socio Vicari, non sono bastati a far comprendere fino in fondo quanto amore, dedizione e sacrificio siano stati profusi per questa società.

Al termine della stagione, coerentemente con quanto annunciato da Dario Spinello, anche noi lasceremo i nostri incarichi. La società verrà affidata esclusivamente a persone serie, animate da reali intenzioni e da un progetto solido per il futuro.Il Presidente Ivano La Cagnina Il Vice Presidente Riccardo ZodaIl Socio Vicari Calogero Il Dirigente Salvatore Pirrello