San Cataldo, prevenzione e cura del diabete e dei disturbi cardiologici al centro di una conferenza promossa da Incontriamoci in Biblioteca

Ieri sera in sala Borsellino, a San Cataldo, si è tenuta una interessantissima conferenza che ha avuto il proprio focus sul Diabete e sulle malattie cardiologiche. Ne hanno parlato i dottori Cristoforo Costanzo e Angelo MIlilli. Il primo, chirurgo vascolare e angiologo, operante anche a san Cataldo presso la Regina Pacis, ha trattato le forme di Diabete, le loro cause, le loro terapie e la loro prevenzione. Il secondo, cardiologo, già ricercatore universitario, operante a Piazza Armerina, ha trattato tutte le conseguenze cardiache e vascolari dovute alle varie forme di Diabete. Ne è scaturita un’interessante discussione con i presenti, i quali hanno posto ai due specialisti numerose domande, ricevendone le opportune indicazioni. “Abbiamo voluto questo incontro – dice Gianfranco Cammarata, presidente di Incontriamoci in Biblioteca – per dare una occasione all’intero territorio, ma in particolare ai corsisti della nostra Università della Terza età, i cui corsi sono al momento sospesi per gli adempimenti del Referendum. Tutti i corsisti e tutti i docenti che si spendono settimanalmente in una attività di volontariato di alta levatura meritavano questa ennesima occasione di arricchimento delle conoscenze.”