Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo, 8° Torneo interno: i vincitori del primo turno

Da ieri sera il Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” è entrato nuovamente nel consueto clima di competizione e divertimento che solo un Torneo di Risiko Ufficiale può assicurare. Con l’inizio del nuovo Torneo interno, l’ottavo da quando il Club ha iniziato le sue attività dal mese di novembre 2024, i giocatori provenienti dalla provincia nissena, Caltanissetta, San Cataldo, Serradifalco ma anche dal capoluogo palermitano, si sono ritrovati per nuove sfide all’insegna dei dadi e carretti colorati. Questo ottavo torneo, che si concluderà ufficialmente il prossimo 13 maggio, ha tante novità da offrire ai giocatori, in particolare l’assegnazione della prima delle due wild cards per la qualificazione alla finale di Risiko individuale della Regione Sicilia che si svolgerà nella città di Siracusa nell’ultima parte dell’anno, e che vedrà coinvolti 36 finalisti provenienti dai Clubs di tutta la Sicilia. La wild card sarà assegnata al giocatore appartenente al Club Sancataldese che si sarà posizionato più in alto degli altri nella classifica finale del Torneo. Come di consueto, poi, saranno assegnati ai vari giocatori tanti punti Ranking per la classifica interna del Club e per quella Nazionale dei 31 Club Ufficiali d’Italia. Ieri sera hanno iniziato il Torneo 14 giocatori suddivisi in 3 tavoli da gioco. La serata che si è svolta presso gli accoglienti e luminosi locali della Nuova Locanda di San Cataldo, sede di gioco del Club, è iniziata con le iscrizioni al Torneo e con un’ottima cena conviviale, nei quali i giocatori socializzano e si preparano alle partite tra un sorriso e l’altro. Al termine delle due ore di gioco previste per la modalità Risiko da Torneo, i primi vincitori e la prima classifica provvisoria. Vincono Domenico Scarlata e Mariella Brucculeri del Risiko Club Ufficiale casalingo e Claudio La Monica del Risiko Club Ufficiale “Eagles” di Palermo, Club neo campione nazionale in carica nel Risiko a Squadre. La formula del Torneo prevede la qualificazione diretta alla finale per uno o due giocatori in proporzione al numero di giocatori totali delle qualificazioni, e al momento i primi due classificati sono Domenico “Nico” Scarlata e Claudio “Claudio89” La Monica, ma ci sono altri 5 turni di qualificazione da giocare. Il torneo di Risiko è aperto a tutti gli appassionati di questo splendido gioco di Società e strategia, e chiunque può classificarsi alla seconda fase del Torneo. E’ sufficiente giocare almeno 2 delle 6 partite di qualificazione previste e accedere alle semifinali direttamente o tramite ripescaggio del giocatore con il miglior risultato. Il prossimo turno di gioco è previsto per Martedì 31 marzo dal momento che poi si entra nella modalità della settimana Santa con i riti Pasquali. Per chiunque volesse iscriversi al secondo turno di Martedì 31 marzo del Torneo di Risiko in corso, è possibile contattare i referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può iscrivere e tenere informati sulle attività del Club anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, i video, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.