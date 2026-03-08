Rene e gravidanza, alla Sicilbanca di Caltanissetta il confronto tra specialisti italiani e internazionali

Sabato 7 marzo, presso la sala convegni della Sicilbanca di Caltanissetta, si è svolto un partecipato congresso scientifico dedicato al tema “Rene e gravidanza”, promosso dall’Associazione Italiana Donne Medico (AIDM) sezione di Caltanissetta. L’iniziativa ha registrato una significativa presenza di professionisti del settore sanitario, grazie anche alla disponibilità del presidente della Sicilbanca Giuseppe Di Forti, che ha ospitato l’evento.

Ad aprire i lavori è stata la presidente dell’AIDM di Caltanissetta, dottoressa Carmela Ricotta, direttore dell’UOC di Nefrologia del Presidio Ospededaliero Vittorio Emanuele di Gela, che ha sottolineato l’importanza di affrontare un tema di grande rilevanza clinica come quello del rapporto tra patologie renali e gravidanza. Nel corso del suo intervento ha inoltre ringraziato la presidente nazionale dell’AIDM, dottoressa Concetta Laurentaci, la quale ha ribadito il ruolo che l’associazione svolge a livello nazionale nella promozione della salute della donna e nella tutela del ruolo delle donne medico.

Per l’occasione sono intervenuti nefrologi e ginecologi di fama nazionale e internazionale, chiamati a confrontarsi su un tema sempre più centrale nella medicina moderna. Tra gli ospiti di maggiore rilievo la professoressa Giorgina Piccoli, esperta riconosciuta a livello internazionale sul tema, giunta da Le Mans in Francia e autrice di numerosi articoli pubblicati su riviste scientifiche di prestigio. Presente anche la professoressa Gabriella Moroni, specialista nelle patologie immunomodulate, che svolge la propria attività presso l’Humanitas di Milano.

Il congresso ha visto inoltre la partecipazione dei rappresentanti della SIN Sicilia: il dottore Walter Morale, direttore dell’UOC di Nefrologia di Modica, e Angelo Ferrantelli, presidente della FIR Sicilia e direttore dell’UOC di Nefrologia dell’Ospedale Civico di Palermo.



Tra i relatori anche la dottoressa Santina Castellino, componente del gruppo di studio su rene e gravidanza e tra gli autori delle linee guida dedicate a questo ambito clinico, nonché responsabile dell’ambulatorio di Onconefrologia dell’Humanitas di Catania. Hanno inoltre portato il loro contributo scientifico la professoressa Sandra Morano, ginecologa, e il professore Domenico Santoro, direttore della Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università di Messina.

Nel corso dei lavori è intervenuto anche il presidente dell’Ordine dei Medici di Caltanissetta, dottore Giovanni D’Ippolito, che ha evidenziato il valore delle attività promosse dall’Associazione Donne Medico sul territorio, sottolineando il ruolo fondamentale svolto nella diffusione della conoscenza e nella sensibilizzazione sulle patologie a prevalenza femminile.

Tra gli altri contributi scientifici si segnalano gli interventi della dottoressa Adriana Scozzaro, della dottoressa Valentina Garzia, della dottoressa Ottavia Sorace e della dottoressa Maria Rita Stancanelli.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre ribadito come l’Associazione Donne Medico sia da sempre impegnata nella sensibilizzazione sulle differenze di genere in medicina e sulle patologie che colpiscono prevalentemente la popolazione femminile. La presidente Carmela Ricotta ha spiegato come l’associazione abbia accolto con grande interesse la proposta della FIR – Fondazione Italiana del Rene di approfondire il tema del rapporto tra rene e gravidanza, anche in vista della Giornata mondiale del rene, ormai imminente. L’obiettivo, è stato sottolineato, è quello di diffondere nell’opinione pubblica una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione e della tutela della salute renale.

Un momento di confronto scientifico di alto livello che ha confermato ancora una volta l’attenzione della comunità medica verso temi di grande rilevanza per la salute della donna e per la qualità della cura.

L’organizzazione ha infine rivolto un ringraziamento anche alle moderatrici dei lavori, la dottoressa Maria Concetta Di Stefano e la dottoressa Mattia Aquilino, che hanno coordinato le diverse sessioni del congresso contribuendo alla riuscita dell’iniziativa.