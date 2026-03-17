Qal’at Song Contest: Caltanissetta epicentro musicale con un festival per i talenti emergenti

Caltanissetta, cuore del Mediterraneo, accoglierà il Qal’at Song Contest proponendosi come epicentro per talenti emergenti e artisti di tutti i generi musicali.

Dal 15 al 17 maggio al Teatro Rosso di San Secondo risuonerà Pop, indie, rock, hip-hop, rap e tanto altro ancora. Il festival, ideato dal collettivo Apollo 85 e patrocinato dal Comune di Caltanissetta, si presenta come un evento innovativo, dinamico e lontani dai tradizionali format stereotipati mostrandosi come ideale per tutti coloro i quali sono alla ricerca di una piattaforma inclusiva che possa dare loro spazio.

“Abbiamo scelto Caltanissetta come sede della prima edizione di questo concorso musicale. La città, per la sua posizione geografica, può essere considerata come il cuore del mediterraneo – hanno commentato gli ideatori e organizzatori del festival Andrea Castiglione e Marco Cammarata del collettivo Apollo 85 -. Quello che proporremo sarà un evento accattivante e competitivo per la scena musicale. Immaginiamo la Sicilia e Caltanissetta in particolare non solo come un punto geografico centrale del Mediterraneo, ma come un faro di innovazione musicale che illumina il panorama globale, un luogo dove talenti emergenti possono trasformare la loro passione in carriere internazionali. Vogliamo costruire un festival che diventi un simbolo di modernità e apertura, attirando artisti, pubblico e creativi da tutto il mondo e stabilendo una nuova tradizione musicale per il Sud Italia e oltre, con un impatto duraturo che si espanda nelle edizioni future”.

“Siamo lieti di patrocinare un evento che valorizzi la meritocrazia e il talento e offra alla nostra città l’opportunità di mostrare lo spirito di accoglienza e ospitalità – ha dichiarato l’assessore agli eventi Toti Petrantoni -. Auguriamo ai giovani che parteciperanno al Qal’at Song Contest che questa esperienza si trasformi in un trampolino di lancio per opportunità professionali anche di respiro nazionale e una chiave moderna. Caltanissetta ha tutti i requisiti per trasformarsi in un hub musicale contemporaneo”.

COME SI ARTICOLA IL FESTIVAL

Ai partecipanti sarà offerta una piattaforma competitiva e accessibile, dove ogni artista, indipendentemente da background o esperienza, abbia l’opportunità di emergere, crescere e ispirare, grazie a un processo trasparente e orientato all’eccellenza.

Sono stati già confermati, tre dei cinque giurati. Si tratta di:

ANDREA RODINI, produttore artistico, vocal coach e direttore d’orchestra

RORY DI BENEDETTO, autore multiplatino, produttore e manager.

RENATO TANCHIS Director Catalogue & Strategic Warner Music Italy and ADA Music Italy

Premi in palio

Saranno premiati i primi 3 progetti vincitori delle fasi live

Qal’at offre formazione a tutti i finalisti

1° classificato ottiene il premio in denaro per un percoso completo di produzione e promozione

2° & 3° classificato accedono ad opportunità dedicate per far crescere la loro musica

Tutti i partecipanti alle fasi live avranno di diritto l’accesso a masterclass workshop e seminari formativi che si terranno

dal 15 a 17 maggio in concomitanza con le fasi live

Benefici per i partecipanti:

Questa modalità di format riduce il rischio finanziario iniziale, permettendo a chiunque di tentare la fortuna con un investimento minimo. Incentiva più iscrizioni, aumentando le possibilità di emergere in una competizione di alto livello.

QAL’AT Song Contest, infatti, si svolge grazie a partner e sponsor locali e nazionali come: Rockit media partner nazionale, Meridiano con il brand Cupra mobiliti partner, il Centesimo main partner, Sicura Consulenze Assicurative insurance partner, PlasticFree sustainability partner, and more.

Il Festival offre visibilità crescente: i 100 semi-finalisti ottengono esposizione sui social, con il 16° finalista scelto direttamente dal pubblico tramite like, amplificando le opportunità personali.

In particolare sono state previste

Campagne Social Organiche e Ads: lancio di teaser video e storie su Instagram, TikTok e Facebook

Partecipazione di influencer locali e collaborazioni gratuite: Partnership con micro-influencer siciliani

Media Locali e Community Engagement: Interviste gratuite su radio e giornali siciliani per copertura territoriale

Media partner nazionale: partnership con rockit

Content Virale e User-Generated: Sfruttiamo i 100 video semi-finalisti per creare reel e storie

Eventi collaterali pre e post festival sessioni live targate Qal’at e after party dopo ogni sereata del festival.

Formazione e networking: un ecosistema, non solo un palco

Oltre alle esibizioni serali, la mattina e il pomeriggio saranno interamente dedicati alla formazione e al confronto professionale.

Il programma prevede:

• Masterclass tematiche con professionisti del panorama musicale nazionale

• Workshop operativi su produzione, scrittura, identità artistica e mercato discografico

• Incontri B2B riservati agli artisti selezionati con produttori, manager, etichette e operatori del settore

Come partecipare

La strategia della scalata è pensata per rendere il festival accessibile a tutti, abbattendo i costi iniziali e motivando i partecipanti a eccellere passo dopo passo.

Invece di un unico pagamento elevato, dividiamo l’iscrizione in due fasi, offrendo un’opportunità concreta a chiunque voglia provarci.

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte sul sito ufficiale www.qalatsongcontest.it

Le FASI del Programma

• 15 e 16 maggio 2026 – Due semifinali con 8 artisti per sera

• 17 maggio 2026 – Finale con gli 8 migliori progetti Durante le tre serate saranno presenti ospiti di rilievo nazionale, protagonisti del panorama musicale italiano, chiamati a condividere palco, visione e confronto con i giovani artisti.

Fase 1

Un costo iniziale low quasi free, permette a più artisti di iscriversi e caricare un loro inedito eliminando barriere economiche all’ingresso e incoraggiando la partecipazione di talenti emergenti da tutta la regione e oltre.

Fase 2

Semi finale e selezione pubblica Solo i 100 semi-finalisti selezionati dalla giuria completano l’iscrizione un investimento che riflette il loro impegno e garantisce un percorso competitivo verso le finali, a cui riusciranno ad accedere in 16.

Fase 3

Selezione del 16° Finalista tramite Like

Un momento cruciale del festival, in cui Il pubblico sceglie il 16° finalista tramite i like sui social. Per un mese i video restano online, generando forte visibilità —anche oltre 100.000 views — e ra_orzando la community del festival. Per gli artisti è un’occasione preziosa di esposizione e coinvolgimento, spingendoli ad attivare la propria rete per accedere alla finale.

Fase 4

3 Giornate Live

Giornata 1: Esibizioni di 8 dei 16 finalisti, valutate esclusivamente da una giuria di esperti Al termine, la giuria seleziona 4 partecipanti che accedono alla finalissima.

Giornata 2: Esibizioni degli altri 8 finalisti, nuovamente giudicate dalla giuria, che sceglie altri 4 partecipanti per la finalissima.

Giornata 3: Finalissima con i 8 finalisti selezionati (4 dalla prima sera + 4 dalla seconda), dove la giuria assegna il voto definitivo. L’evento include un ospite speciale e si conclude con l’annuncio dei vincitori.

QAL’AT non promette scorciatoie. Costruisce un percorso.

Per maggiori informazioni è possibile contattare:

apollo85team@gmail.com

apollo85@pec.it

Andrea +39 320 8957675

Marco +39 328 3923368

