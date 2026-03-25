Niente scuola né vaccinazioni, due bimbi vivevano in una comunità nel bosco di Gibilmanna: intervengono la Procura dei minori e la Polizia

Niente scuola né vaccinazioni per due bambini che vivevano in una comunità composta da italiani e stranieri a Gibilmanna, frazione di Cefalù, nel Palermitano, in un bosco. La polizia, con il coordinamento della procuratrice dei minori di Palermo Claudia Caramanna, ha trasferito i piccoli (di 7 e 11 anni) insieme con le madri nell’abitazione di un familiare delle due donne che vive in provincia. La storia è raccontata dall’edizione online di ‘Repubblica-Palermo’, secondo cui gli agenti giunti a Gibilmanna avrebbero trovato una situazione “drammatica”, con i bambini che vivevano in una stanzetta umida su un materassino all’interno di un casolare. Secondo il quotidiano, inoltre, la polizia sta indagando anche sulla figura di un fantomatico ‘santone’, attorno a cui sarebbe stata creata la comunità nel bosco di Gibilmanna. Un caso che ricorda quello della famiglia nel bosco scoperta in provincia di Chieti, dove padre e madre vivevano con i tre figli isolati in un casolare. (Dire)