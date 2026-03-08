Musumeci: ‘Sulla frana del 1997 a Niscemi calò il sipario’

“Qualcuno nel tempo ha avuto interesse a far calare il sipario su quella frana del 1997, lasciata nel dimenticatoio per decenni”. Così il ministro NelloMUSUMECI, in un’intervista a La Sicilia, a proposito di Niscemi. MUSUMECI si chiede perché 29 anni fa si decise di abbattere cento case e di queste ne furono demolite soltanto 25. Tutte le altre che fine hanno fatto?”.

Nei cinque anni da presidente della Regione, MUSUMECIricorda che l’unico intervento che gli fu chiesto dal sindaco di Niscemi riguardava la riparazione di una strada provinciale crollata.

“Abbiamo realizzato quell’opera in poco tempo e speso 1,2 milioni. Ma mai parlato del pericolo frana per l’abitato”.MUSUMECI afferma che per quanto riguarda il ciclone Harry, “i danni potevano essere limitati, se si fossero realizzate nel passato le opportune infrastrutture di difesa lungo le coste. La frana di Niscemi, invece, temo fosse inarrestabile già dopo l’evento del 1997”.