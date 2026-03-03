Salute

Migranti, Alarm Phone: “Cento persone alla deriva nel Mediterraneo centrale”

Redazione 3

Migranti, Alarm Phone: “Cento persone alla deriva nel Mediterraneo centrale”

Mar, 03/03/2026 - 09:04

“Cento persone alla deriva nel Mediterraneo centrale”. A lanciare l’sos è Alarm Phone, spiegando di aver allertato le autorità per un’imbarcazione con un centinaio di persone a bordo in fuga dalla Libia “per cercare riparo in Italia”. “Il motore si è spento e l’imbarcazione è alla deriva, ma le autorità non stanno intervenendo – spiegava ieri l’ong -. Siamo molto preoccupati per la loro sicurezza. E’ necessario un soccorso immediato”. (Adnkronos) 

