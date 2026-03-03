Michele Spena si dimette dall’incarico di Portavoce: «Scelta personale, nessuna valutazione politica»

CALTANISSETTA – Michele Spena ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di Portavoce del Sindaco del Comune di Caltanissetta, ruolo ricoperto su nomina del sindaco Walter Tesauro.

«La mia è una decisione esclusivamente personale – dichiara Spena – maturata in piena autonomia e senza alcuna valutazione di natura politica. Non vi è alcun collegamento con i fatti finiti nelle cronache nelle ultime settimane, né con decisioni politiche o istituzionali assunte dal Sindaco o dall’Amministrazione nelle ultime ore».

L’ex portavoce precisa che, a seguito di una formale comunicazione, gli era stato assegnato un termine di 15 giorni entro il quale avrebbe potuto procedere alla rimozione di eventuali cause di incompatibilità con l’incarico. «Mi era stata data la possibilità, nei tempi previsti, di sanare ogni elemento che potesse configurare una situazione di incompatibilità – spiega – ma ho ritenuto di anticipare quei termini e di optare direttamente per le dimissioni».Una scelta, sottolinea, dettata esclusivamente da una valutazione personale e professionale. «Ho preferito assumere una decisione chiara e definitiva, nel rispetto dell’Ente e del ruolo ricoperto, senza percorrere altre strade pur praticabili».Il giornalista Michele Spena conclude ringraziando per l’esperienza istituzionale vissuta: «Rivolgo un sincero ringraziamento al Sindaco per la fiducia accordatami e per il rapporto umano e professionale costruito in questi mesi».