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Maxi incidente nel Bergamasco: due morti e una decina di feriti

AdnKronos

Maxi incidente nel Bergamasco: due morti e una decina di feriti

Dom, 15/03/2026 - 16:01

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(Adnkronos) – Maxi incidente sulla strada provinciale 185 Rivoltana a Caravaggio, nel Bergamasco. E' accaduto poco dopo le 12,30. Nello schianto tra quattro auto due persone sono morte e una decina sono rimastre ferite (codice giallo). Sul posto quattro ambulanze del 118, due automediche e due elicotteri. In corso i rilevi della Polizia stradale.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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