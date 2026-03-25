Marianopoli. Il 27 marzo nella sala Giunta del palazzo municipale incontro sulla Comunità energetica rinnovabile

MARIANOPOLI. Venerdì 27 Marzo ore 10.30 presso la Sala Giunta del Palazzo Municipale si terrà un incontro informativo con i tecnici redattori dello studio di fattibilità della COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE, per dare chiarimenti ed informazioni a chiunque volesse ancora aderire.

Lo ha reso noto il sindaco Salvatore Noto che ha sottolineato come sia importante la partecipazione della cittadinanza al fine di cogliere l’importanza della comunità energetica nell’ambito del territorio e della sua crescita.