Iran, terremoto di magnitudo 4.4 nel sud

Mar, 03/03/2026 - 09:00

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito la zona della città di Gerash, nel sud dell’Iran. Secondo i dati dell’Usgs (United States Geological Survey), il sisma è avvenuto a una profondità di dieci chilometri a circa 52 chilometri a nordovest di Gerash. Sabato scorso Israele e Stati Uniti hanno annunciato l’avvio di operazioni contro l’Iran.
