Inner Wheel Caltanissetta, confronto e partecipazione al convegno “Il tempo del prendersi cura”

Giorno 23 marzo presso Palazzo Giordano, l’Inner Wheel di Caltanissetta ha organizzato un interessante convegno dal titolo “Il tempo del prendersi cura”. La Presidente, Nevilia Aquilina, dopo aver ringraziato la padrona di casa, la socia Laura Leto Assennato, per l’ospitalità e aver esposto alcune notizie storiche riguardanti l’elegante palazzo, ha dato la parola ai due relatori, il dott. Marcello Speciale, nutrizionista e la dott.ssa Ilenia Elisabetta Matrascia, chinesiologa e insegnante Feldenkrais. Il numerosissimo pubblico ha ascoltato con grande interesse le loro relazioni. In particolare il dottore Speciale ha sottolineato, attraverso diversi consigli alimentari, l’importanza di una sana alimentazione e di un adeguato numero di ore di sonno, condizione fondamentale per il raggiungimento di una buona salute. La dott. Matrascia ha posto, invece, l’accento sulla necessità del movimento e dell’esercizio fisico e ha invitato i presenti a provare con lei, sotto la sua guida, alcuni esercizi ispirati al metodo Feldennkrais, creato, dall’omonimo ingegnere, che mira, attraverso movimenti dolci e gentili, a correggere la postura ed eliminare eventuali dolori fisici. L’incontro ha reso consapevoli i presenti di come prendersi cura di se stessi sia il modo migliore per invecchiare.