In Lega Pro sanzionato il Trapani: 2 mila euro e 5 punti di penalizzazione; ora i granata sono ultimi in classifica con il Siracusa

Il Trapani è stato sanzionato con un’ammenda di 2 mila euro e 5 punti di penalizzazione. A stabilire questa pesante penalizzazione è stato il Tribunale federale nazionale (Tfn). Alla luce di questa penalizzazione, che va scontata in questa stagione sportiva e che è stata comminata per violazioni di natura amministrativa, cambia la classifica all’interno del girone C di Lega Pro: il Trapani è ultimo con 22 punti con il Siracusa.

Il Trapani era stato deferito lo scorso 5 marzo a seguito della segnalazione della commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive.

In questa stagione sportiva, complessivamente, la società granata ha subito 25 punti di penalizzazione.