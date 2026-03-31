Salute

In Lega Pro sanzionato il Trapani: 2 mila euro e 5 punti di penalizzazione; ora i granata sono ultimi in classifica con il Siracusa

Redazione 1

In Lega Pro sanzionato il Trapani: 2 mila euro e 5 punti di penalizzazione; ora i granata sono ultimi in classifica con il Siracusa

Mar, 31/03/2026 - 17:53

Condividi su:

Il Trapani è stato sanzionato con un’ammenda di 2 mila euro e 5 punti di penalizzazione. A stabilire questa pesante penalizzazione è stato il Tribunale federale nazionale (Tfn). Alla luce di questa penalizzazione, che va scontata in questa stagione sportiva e che è stata comminata per violazioni di natura amministrativa, cambia la classifica all’interno del girone C di Lega Pro: il Trapani è ultimo con 22 punti con il Siracusa.

Il Trapani era stato deferito lo scorso 5 marzo a seguito della segnalazione della commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive.

In questa stagione sportiva, complessivamente, la società granata ha subito 25 punti di penalizzazione.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta