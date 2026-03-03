In auto con la droga non si ferma all’alt dei carabinieri, 26enne arrestato a Trapani

Un 26enne trapanese è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Durante un servizio notturno, i via Virgilio, i militari hanno intimato l’alt alla vettura guidata dal giovane, che invece di fermarsi si è dato alla fuga. Dopo aver abbandonato la vettura il 26enne ha tentato una fuga a piedi ma è stato bloccato dai carabinieri. Addosso aveva dosi di hashish e crack poste sotto sequestro. Già lo scorso mese di ottobre era stato arrestato dopo essere stato sorpreso a spacciare durante la detenzione domiciliare. Dopo l’arresto e l’udienza di convalida, è stato sottoposto all’obbligo di dimora nei comuni di Trapani e Erice. (Loc/Adnkronos)