Il segretario regionale di FI Caruso: “Stima per il giovane Mirisola, va valorizzato il suo impegno”

Franco e cordiale l’incontro svoltosi questa mattina tra il segretario regionale di Forza Italia e commissario provinciale di Caltanissetta, Marcello Caruso, e Marcello Mirisola.

Nel corso del confronto sono state affrontate diverse tematiche di carattere amministrativo e politico, con particolare riferimento al percorso di riorganizzazione del partito sul territorio e alla campagna referendaria sulla riforma della giustizia.

Il segretario regionale ha ribadito la stima e la considerazione del partito per l’attività e l’impegno profusi da Marcello Mirisola nelle cariche ricoperte nel tempo, nonché per le numerose iniziative promosse nel mondo dell’associazionismo e nella tutela della natura, ambiti nei quali ha dimostrato sensibilità, competenza e spirito di servizio verso la comunità.

Nel corso dell’incontro, Marcello Caruso, nella sua qualità di commissario provinciale di Caltanissetta, ha confermato la volontà di avvalersi della sua collaborazione e di valorizzare ulteriormente l’esperienza e il contributo politico di Mirisola, nella consapevolezza del valore che il suo impegno può continuare a rappresentare per il partito e per il territorio.