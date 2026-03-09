Frana Niscemi: smottamento al Muos, sindaco scrive a Sigonella

Il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, dopo lo smottamento verificatosi nell’area in cui e’ stato realizzato il Muos, il sistema satellitare militare statunitense, ha scritto al comando di Sigonella per segnalare il cedimento del terreno e chiedere chiarimenti.

La segnalazione e’ stata fatta dal comitato No Muos, che ha diffuso foto e immagini. La parte interessata riguarda un tratto della scarpata sul versante che da’ sul cancello 3 della base Usa, raggiungibile dal sentiero principale della sughereta di Niscemi. Il comitato ha chiesto che vengano effettuate “verifiche serie da parte delle autorita’ competenti”.