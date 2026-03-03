Europa Verde, Alessandra Minniti si dimette da co-portavoce regionale in Sicilia

Alessandra Minniti ha rassegnato oggi le dimissioni dalla carica di co-portavoce regionale di Europa Verde in Sicilia, contestando le modalità con cui è stata gestita, negli ultimi giorni, la candidatura di Paolo Todaro alle amministrative di Messina. “Non ho condiviso le modalità con cui la mia parte politica ha gestito in ultimo la candidatura di Paolo Todaro – afferma Minniti -. Ritengo che averla ritirata sia stato un errore politico e, mi si perdoni il termine, un peccato storico per Messina”. Secondo l’esponente ambientalista, pur nella consapevolezza della forza dell’asse Basile-De Luca, la candidatura di Todaro avrebbe rappresentato “la possibilità di affrontare in campagna elettorale temi assai spinosi per la gestione cittadina, come il bilancio e le partecipate, e di legare il risveglio economico, sociale e culturale della città al rifiuto di un modello di sviluppo incentrato sul Ponte”. Minniti sottolinea inoltre che attorno alla candidatura si era creato “un attimo di speranza”, con “tanta gente pronta a candidarsi” e oggi “delusa”. L’ex co-portavoce conclude augurando “buona campagna elettorale” al futuro candidato o candidata del centrosinistra e ringraziando, tra gli altri, il segretario provinciale del Pd Armando Hyerace “che non ha responsabilità”. (ITALPRESS).