Due alunne del “King” sul podio del concorso “Memorie e Mestieri – La Real Maestranza nel cuore di Caltanissetta”

Caltanissetta rende omaggio alle proprie radici culturali attraverso il concorso “Memorie e Mestieri – La Real Maestranza nel cuore di Caltanissetta”, un’iniziativa che ha coinvolto giovani partecipanti nella valorizzazione della storia e delle tradizioni locali legate alla Real Maestranza. Questa bellissima iniziativa ha coinvolto diversi alunni delle scuole primarie, invitati a raccontare attraverso disegni la storia e il significato della Real Maestranza, uno dei simboli più importanti della settimana santa nissena.

I bambini hanno lavorato con entusiasmo, raccogliendo informazioni, ascoltando racconti e riflettendo sul valore delle antiche corporazioni dei mestieri. I loro disegni hanno dimostrato curiosità, creatività e grande attenzione verso le tradizioni locali. La cerimonia ufficiale di premiazione si è svolta il 13 marzo al teatro Margherita in un clima di grande partecipazione ed emozione. Ad aggiudicarsi il primo premio è stata Aurora Di Martino (classe5^A M. Abbate), che ha conquistato la giuria per la qualità e la profondità del suo elaborato, ottenendo in premio un buono spesa dal valore di cento euro. Il terzo premio è stato aggiudicato a Sofia Passaro (classe 5^A M. Abbate) per il suo contributo significativo e originale ottenendo in premio un buono spesa dal valore di quaranta euro. La giuria ha inoltre voluto assegnare tre premi di partecipazione a Alessia Perna e Francesco Sillitti (classe 5 ^A) e Mattia Di Forti (classe 5^C), riconoscendo l’impegno e la sensibilità dimostrati nel raccontare un tema così identitario per la comunità nissena.

Il concorso si conferma così un’importante occasione per le nuove generazioni di avvicinarsi alla storia della Real Maestranza, simbolo di tradizione, artigianalità e appartenenza, contribuendo a trasmettere valori e memorie che continuano a vivere nel cuore di Caltanissetta. Inoltre, giorno 25-3-2026 si è tenuta una premiazione interna alla scuola, in anfiteatro con la preside Prof.ssa Daniela Rizzotto che ha voluto consegnare personalmente i premi alle due alunne (primo e terzo premio) e congratularsi con tutti gli alunni partecipanti . Durante la cerimonia, la preside ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa, che permettono agli alunni di avvicinarsi alle tradizioni del territorio locale e sviluppare competenze artistiche, espressive e critiche. Gli alunni delle due classi partecipanti sono stati seguiti dalle docenti Lucia Francesca Ferreri e Valeria Vergata. Applausi e partecipazione da parte di compagni, docenti e genitori presenti che hanno reso il momento ancora più significativo, trasformando la premiazione in una vera festa per tutta la comunità scolastica. L’evento si è concluso con l’auspicio di continuare a promuovere attività che valorizzino il patrimonio locale e il talento degli studenti.