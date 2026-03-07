Da Caltanissetta a Rai 1: le gemelle Ester e Miriam D’Agostino conquistano The Voice Generations insieme al cugino Simone

Dai social alla televisione nazionale, portando sul palco una passione coltivata negli anni e un talento che continua a crescere. Le gemelle nissene Ester e Miriam D’Agostino sono state tra le protagoniste della prima puntata di The Voice Generations, andata in onda venerdì 6 marzo su Rai 1, il format musicale giunto alla seconda edizione e condotto da Antonella Clerici.

Il programma vede come coach Nek, Arisa, Loredana Bertè e Clementino, con la presenza anche di Rocco Hunt, gli stessi protagonisti delle edizioni di The Voice Senior e The Voice Kids.

Sul palco le due gemelle di Caltanissetta si sono esibite insieme al cugino Simone, che ha accompagnato la loro performance al violino. Il trio ha proposto una intensa cover di Pensieri e parole, il celebre brano di Lucio Battisti, regalando una interpretazione capace di catturare immediatamente l’attenzione dello studio.



Una performance intensa ed emozionante che ha colpito il pubblico presente e gli stessi coach. In particolare Clementino la Bertè, Nek e Arisa hanno mostrato grande apprezzamento per l’interpretazione delle due gemelle, accompagnate dall’elegante tessitura musicale del violino.

A scegliere il trio è stata Arisa, che ha deciso di accoglierli nella propria squadra, riconoscendo nella loro esibizione intensità, armonia e personalità artistica.

Un percorso artistico costruito nel tempo anche grazie allo studio e alla formazione. Ester e Miriam, infatti, hanno mosso i primi passi nel canto seguite dalla loro insegnante Alessandra Alessi della Sol Academy, che negli anni ha accompagnato la crescita artistica delle due gemelle, contribuendo a svilupparne tecnica, sensibilità musicale e capacità interpretativa.

L’arrangiamento del brano e le voci sono state curate da Alessandra Alessi.

Per Ester e Miriam si tratta di una tappa importante in un percorso musicale iniziato sin da giovanissime e cresciuto anche attraverso la condivisione delle loro interpretazioni sui social, dove i video delle due gemelle hanno iniziato a raccogliere attenzione e consensi. L’approdo sul palco di Rai 1 rappresenta oggi una nuova occasione per far conoscere al grande pubblico un talento che parte da Caltanissetta e che continua a trovare spazio e riconoscimenti nel panorama musicale nazionale.