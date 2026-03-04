Coppa del Mondo 2026: curiosità Azzurre, ma chi sono le favorite?

Il Campionato del Mondo 2026 è ormai alle porte, e nonostante una generazione intera non abbia mai visto la Nazionale Azzurra scendere in campo nel trofeo FIFA più ambito in assoluto, le aspettative (soprattutto le speranze) sono alte. Il 26 marzo è prevista la prima gara dei playoff contro l’Irlanda del Nord e, in caso di passaggio del turno, ci sarà la finale.

Sui siti scommesse con il palinsesto dei Mondiali 2026 gli Azzurri rientrano nella top 10 delle favorite, perché la storia della nostra Nazionale nel torneo FIFA è importantissima, tuttavia, le favoritissime sono Argentina e Brasile per il continente sudamericano, più Francia e Spagna per il continente europeo.

La storia dell’Italia ai Mondiali

La prima edizione della Coppa del Mondo è quella del 1930, anno in cui gli Azzurri non partecipano e vince l’Uruguay.

Nel 1934 l’Italia parte con il botto e vince la sua prima Coppa del Mondo, bissando il successo nel 1938 con Vittorio Pozzo in panchina: l’unico allenatore che ha vinto due volte il Mondiale.

Fino agli anni ‘50 gli Azzurri dominano l’albo d’oro insieme all’Uruguay e sono primi anche per numero di gol segnati, ma nel 1958 e nel 1962 il Brasile vince due Mondiali e diventa la Nazionale con più reti siglate.

Nel 1970 i Verdeoro vincono in finale proprio contro gli Azzurri, che dovranno attendere il 1982 per vincere il terzo Mondiale. Nel 1990 gli Azzurri arrivano terzi, mentre nel 1994 perdono ancora una volta contro il Brasile in finale.

Il quarto Mondiale è quello del 2006, prima di un declino che vede l’Italia partecipare alla Coppa del Mondo 2010 e 2014, ma senza successo, perché viene eliminata già neii gironi.

I flop alle qualificazioni dei Mondiali 2018 e 2022 ci hanno mostrato una crisi Azzurra senza precedenti, tuttavia, tra il 2018 e il 2021, l’Italia di Mancini vince Euro 2020 e fissa il record assoluto di 37 match consecutivi senza mai perdere neanche una gara.

Chi sono le favorite per la vittoria della Coppa del Mondo 2026?

Questa sarà la prima edizione dei Mondiali a 48 squadre, e la Nazionale Azzurra rientra nella top 10 delle favorite ad alzare al cielo il trofeo FIFA: il più importante in assoluto.

Anche se dovremo aspettare la qualificazione effettiva, la storia dell’Italia in Coppa del Mondo ha sempre dimostrato che, anche quando non parte da favorita, è in grado di dare il meglio e di arrivare fino in fondo. Ma soprattutto, con 4 titoli nessuno può negare che gli Azzurri rientrano al top tra le Nazionali più forti mai esistite.

Analizzando il palinsesto statistico e le quote calcio della Coppa del Mondo 2026 su Betfair, notiamo subito che Argentina, Brasile, Spagna e Francia sono le favorite principali per la vittoria del torneo, con l’Inghilterra che negli ultimi anni, rientra sempre nella top 5.

Anche Olanda, Portogallo, Germania e Norvegia rientrano nella top 10, perché rappresentano le Nazionali meglio attrezzate in campo, con una rosa di valore altissimo per affrontare la 23esima Coppa del Mondo.