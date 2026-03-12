Concorso “Memorie e Mestieri: la Real Maestranza nel cuore di Caltanissetta”: venerdì la premiazione al Teatro Margherita

CALTANISSETTA. La Città di Caltanissetta si prepara vivere i tradizionali riti della Settimana Santa, un periodo molto sentito da tutta la comunità che racconta non solo l’aspetto sacro, ma anche il patrimonio storico, simbolico e antropologico della città.

Fra i momenti più importanti figura senz’altro la processione del Mercoledì Santo e il corteo della Real Maestranza, associazione di categorie di artigiani locali che affonda le proprie radici in una storia secolare.

Proprio la Real Maestranza è stata celebrata attraverso un concorso che ha messo alla prova la creatività degli studenti nisseni. Venerdì 13 marzo 2026 alle ore 18:30, al Teatro Regina Margherita, si svolgerà infatti la cerimonia di premiazione del concorso “Memorie e Mestieri: La Real Maestranza nel Cuore di Caltanissetta”.

L’evento rappresenta il culmine di un progetto nato per coinvolgere i giovani nella riscoperta e valorizzazione della tradizione della Real Maestranza. L’iniziativa, destinata alle classi IV e V delle scuole primarie e alle scuole secondarie di I e II grado della città, è stata promossa dagli Assessorati Identità Nissena, Pubblica Istruzione e Settimana Santa in collaborazione l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio V – Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna e l’associazione Real Maestranza.

“La Settimana Santa rappresenta uno dei momenti più identitari per la nostra città – ha dichiarato l’assessore alla Settimana Santa Toti Petrantoni -. I riti pasquali custodiscono una tradizione secolare che unisce fede, storia e senso di appartenenza. In questo patrimonio vivo, associazioni come la Real Maestranza e tutti i protagonisti della Pasqua nissena rappresentano il cuore pulsante della nostra comunità. Iniziative come questo concorso sono fondamentali per trasmettere alle nuove generazioni il valore di una tradizione che appartiene a tutta Caltanissetta”.

“Il concorso ha rappresentato un’importante occasione per avvicinare gli studenti alla storia e alle tradizioni della nostra città, offrendo loro la possibilità di conoscere e reinterpretare una manifestazione identitaria come la Real Maestranza – ha dichiarato l’assessore all’istruzione Vincenzo Lo Muto -. In questo percorso assume un valore particolare anche il cortometraggio di Salvatore Riggi, che contribuisce a raccontare e valorizzare una tradizione secolare profondamente radicata nella comunità nissena. Come Assessorato alla Pubblica Istruzione crediamo fortemente nel valore educativo della memoria: iniziative come questa rafforzano il legame tra scuola, cultura e territorio, permettendo alle nuove generazioni di sentirsi parte viva della nostra storia”.

Gli studenti sono stati chiamati a reinterpretare la storia, i personaggi e i simboli della Real Maestranza attraverso tre sezioni: disegno (scuola primaria), fotografia e video (scuola secondaria).

Ai vincitori saranno consegnati premi consistenti in buoni spesa, da utilizzare presso le attività commerciali cittadine aderenti all’iniziativa.

La cerimonia di premiazione si terrà alla fine del 1° turno di proiezione (ore 18:00) del cortometraggio “LA NOTTE DEL CAPITANO”, realizzato dall’attore e regista nisseno Salvatore Riggi. L’opera esplora il tema della trasmissione tra generazioni, raccontando il passaggio di testimone non solo come rito, ma come atto profondamente umano e d’amore verso la propria città. Il film contribuisce a restituire l’atmosfera e il significato simbolico che la Real Maestranza riveste per Caltanissetta.

La 2ª proiezione del cortometraggio è invece prevista per le ore 20:00, dopo la premiazione del concorso “Memorie e Mestieri: La Real Maestranza nel Cuore di Caltanissetta”.