Caltanissetta. Salvatore Licata nominato assessore, Giancarlo Cancelleri: “Riconoscimento di un percorso politico e umano fondato su impegno e serietà”

“Grande Sicilia – Mpa esprime le più sentite congratulazioni a Salvatore Licata per la sua nomina ad Assessore nel Comune di Caltanissetta. La sua nomina rappresenta un traguardo che, seppur raggiunto con grande ritardo, è il riconoscimento di un percorso politico e umano fondato su impegno, serietà e profondo attaccamento al territorio. Nel suo ruolo al Comune di Caltanissetta, Salvatore Licata saprà mettere al servizio della comunità competenza, visione e spirito di collaborazione, contribuendo in modo concreto alla crescita e allo sviluppo della città. In un momento in cui le comunità locali richiedono risposte efficaci e lungimiranti, rese soprattutto all’insegna della correttezza, siamo fiduciosi che il suo operato sarà improntato all’ascolto, alla trasparenza e alla valorizzazione delle risorse del territorio. Con l’assessore Licata l’apporto di Grande Siclia – Mpa diventa concreto per la nostra comunità”. Lo dichiara Giancarlo Cancelleri, membro del Coordinamento Regionale di Grande Sicilia – Mpa.