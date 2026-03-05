Salute

Caltanissetta. Per la festa della donna dell’8 marzo evento benefico a sostegno di Niscemi con la pilota rally Elisabetta Franchina

CALTANISSETTA. In occasione della Festa della Donna a Caltanissetta, domenica 8 marzo, è stato organizzato un evento benefico a sostegno della città di Niscemi con la partecipazione di Elisabetta Franchina, pilota e navigatrice di rally, pronta a far sognare i partecipanti salendo a bordo di una Skoda R5.

L’appuntamento è per le 11:00 in PIAZZA MONS. ALFREDO GARCIA, CALTANISSETTA (zona Ponte Bloy) Non è il solito raduno, questa volta si scende in piazza per una causa speciale: sostenere la comunità colpita dalla frana.

“Celebriamo insieme la forza delle donne, la passione che corre e la solidarieta che vince” hanno commentato gli organizzatori che sottolineano che l’evento sarà trasmesso in diretta social sui profili “Trinakriarally” e “Motorsport”.

