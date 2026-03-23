Caltanissetta. Nuovo ponte sul torrente Pinzelli. Adornetto: “Soluzione definitiva per porre fine ai disagi dei cittadini”

Una novità importante sull’intervento che riguarda il ponte sul torrente Pinzelli lungo via Filippo Turati, un’infrastruttura strategica per la viabilità urbana di Caltanissetta.

Dopo il crollo parziale della spalla del ponte e la conseguente chiusura per motivi di sicurezza, gli uffici tecnici comunali si sono attivati tempestivamente, elaborando già nei mesi successivi un primo progetto di ripristino della spalla, dal valore di circa 100.000 euro. Una soluzione mirata a contenere tempi e costi, ma che si è scontrata con la realtà operativa: diverse imprese specializzate, infatti, hanno ritenuto l’intervento troppo delicato e rischioso in relazione alle condizioni esistenti, rinunciando all’esecuzione dei lavori.

Questa fase, seppur complessa, ha consentito di approfondire ulteriormente le criticità strutturali dell’opera, portando l’Amministrazione a compiere una scelta più ambiziosa e risolutiva. È stato quindi affidato un incarico a un tecnico esterno altamente qualificato, che ha sviluppato un nuovo progetto esecutivo basato su un approccio radicalmente diverso: non più un semplice intervento di riparazione, ma la demolizione dell’attuale ponte e la realizzazione di una nuova struttura in acciaio, moderna e sicura, fondata su nuove spalle su pali.

Con l’acquisizione dell’ultimo parere da parte degli enti competenti, si conclude oggi l’intero iter progettuale. Parallelamente, sono già in corso le attività propedeutiche: il gestore del sottoservizio della rete gas ha avviato le operazioni per la realizzazione dei bypass delle tubazioni, passaggio fondamentale per consentire l’avvio del cantiere senza interferenze.

A breve sarà pubblicata la gara per l’affidamento dei lavori e, subito dopo l’aggiudicazione, si procederà con l’apertura del cantiere.

L’investimento complessivo ammonta a circa 350.000 euro, interamente finanziati con risorse comunali. “Uno sforzo significativo, ma necessario per garantire un’infrastruttura efficiente, duratura e soprattutto sicura – ha affermato l’assessore ai Lavori Pubblici Calogero Adornetto.

“Comprendiamo pienamente i disagi che questa situazione ha causato ai cittadini – continua l’assessore Adornetto – e per questo desidero porgere le mie scuse. I tempi si sono allungati non per inerzia, ma per la complessità e la delicatezza dell’intervento. Abbiamo inizialmente tentato una soluzione più rapida, ma l’impossibilità di eseguirla in sicurezza ci ha imposto di ripensare completamente l’opera.

Oggi possiamo dire di aver scelto la strada più solida: un nuovo ponte, progettato per durare nel tempo e per garantire la massima sicurezza. Adesso entriamo nella fase operativa e lavoreremo senza sosta per restituire quanto prima questa importante infrastruttura alla città”.L’Amministrazione comunale continuerà a garantire aggiornamenti puntuali sull’avvio e sull’avanzamento dei lavori, confermando il proprio impegno per la sicurezza e la qualità delle opere pubbliche.