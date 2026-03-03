Caltanissetta, Moni Ovadia è il Capitano Achab in “Moby Dick”: il 13 marzo il capolavoro di Herman Melville in anteprima regionale assoluta

Il capolavoro di Herman Melville in anteprima regionale assoluta a Caltanissetta, venerdì 13 marzo 2026, alle ore 20:30, al Teatro Rosso di San Secondo.

Sarà La Bella Stagione di Caltanissetta, direzione artistica Alessandra Falci, ad accogliere, in anteprima regionale assoluta, il nuovo e imponente allestimento di Moby Dick, diretto da Guglielmo Ferro, con Moni Ovadia protagonista nel ruolo del Capitano Achab.

Caltanissetta rappresenta una delle sole due piazze siciliane, insieme a Modica, inserite nella tournée nazionale dello spettacolo, attualmente in scena nei teatri più prestigiosi d’Italia. Un evento di particolare rilievo che conferma il valore della stagione nel panorama teatrale nazionale.

Prodotto da Centro Teatrale Bresciano, Teatro Quirino e Compagnia Molière, Moby Dick è un allestimento di grande forza scenica ed emotiva che restituisce la potenza visionaria del romanzo di Herman Melville.

Accanto a Moni Ovadia, in scena Matteo Milani e Giorgio Borghetti, insieme a Nicolò Giacalone, Pap Yeri Samb, Filippo Rusconi, Moreno Pio Mondì, Giuliano Bruzzese e Marco Delle Fratte.

L’adattamento è firmato da Micaela Miano; le scenografie sono di Fabiana Di Marco, le musiche di Massimiliano Pace.

La produzione propone una rilettura intensa e contemporanea del capolavoro ottocentesco, trasformando la caccia alla Balena Bianca in una tragedia dell’ossessione e del destino. Sul ponte del Pequod prende forma il conflitto tra limite umano e sfida al divino, tra ragione e follia, incarnato nello scontro tra Achab e il suo ufficiale Starbuck. In questo impianto scenico di forte impatto visivo, l’assenza stessa della Balena Bianca si fa presenza simbolica e minacciosa.

L’arrivo di Moby Dick rappresenta uno degli appuntamenti di maggior rilievo dell’edizione 2025/2026 de La Bella Stagione, confermandone la vocazione a ospitare grandi interpreti e produzioni di respiro nazionale.

Info e prenotazioni: 328 5880889