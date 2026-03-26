Caltanissetta, determinazione e talento: il calciatore nisseno Alessio Massaro protagonista di una stagione di successo

Nisseno, classe 2007, Alessio Massaro ha vissuto una stagione da vero protagonista partendo dalla Nissa e conquistando il successo con il Licata. Calcisticamente è cresciuto nel settore giovanile della Nissa e a oggi rappresenta una delle figure più notevoli e stimolanti dell’ultima stagione dilettantistica. Lo scorso anno ha conquistato il campionato “Junores” di Serie D indossando la maglia della Nissa, per poi affacciarsi per la prima volta nel calcio dei “grandi” dimostrando forte personalità.

Il calciatore nisseno Alessio Massaro ha preso parte alla vittoria del campionato di Eccellenza con il Licata nel corso dell’attuale stagione, guadagnandosi lo spazio sia da titolare, sia a gara in corso.

Alessio Massaro

Arrivato in ottobre, ha da subito conquistato la fiducia del mister Bonfatto, il quale lo ha inserito progressivamente nelle rotazioni della squadra forte delle sue capacità sin dai primi allenamenti. Grazie alla sua distinta visione di gioco e buona tecnica, Alessio Massaro ha giocato come centrocampista difensivo, ruolo in cui è stato impiegato da mister Serafini nella scorsa stagione. E sono proprio la sua buona visione di gioco e la sua tecnica che gli hanno permesso di essere impostato anche come terzino sinistro.

Un cammino incoraggiante quello del calciatore nisseno Alessio Massaro, del quale si preannuncia un futuro luminoso e ricco di sfide, dove il suo talento nel panorama calcistico si dice pronto a crescere e a confermarsi sempre di più.