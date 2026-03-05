Caltanissetta, Alessio Limuti: “Scalinata Alessandro Manzoni, piattaforma montascale costosa e mai utilizzata”

Caltanissetta. Alessio Limuti con una nota invia una segnalazione in tema di disabilità e accessibilità. Limuti segnala la presenza di una piattaforma montascale costosa e mai utilizzata, ponendo in ultimo domande all’amministrazione comunale e al sindaco. Di seguito il testo integrale della nota.

Mi chiamo Alessio Limuti e sono una persona con disabilità (paresi spastica). Mi muovo quotidianamente con un motorino elettrico e percorro spesso la via Cavour, dove si trova la Scalinata Alessandro Manzoni, recentemente ristrutturata con un ingente investimento di fondi pubblici. All’interno della scalinata è stata installata una piattaforma montascale, pensata per facilitare la mobilità delle persone con disabilità. La struttura è protetta da un rivestimento per preservarla dagli agenti atmosferici come pioggia e vento. Nonostante i costi sostenuti, la piattaforma non è mai stata utilizzata. Questo lascia le persone con disabilità senza accesso a un servizio essenziale e crea il paradosso che una struttura costosa, pensata per facilitare la vita, rischi di danneggiarsi proprio perché resta inutilizzata.Chiedo all’Amministrazione Comunale e al Sindaco: Quali siano le modalità di utilizzo del montascale;Chi detenga le chiavi o il controllo della struttura;Se siano garantite manutenzione e accesso ai cittadini che ne hanno diritto.“Ogni giorno passo per questa scalinata, vedo la piattaforma inutilizzata e mi chiedo: cosa ci facciamo di una struttura che costa tanto, serve a poco e rischia di rovinarsi se non viene usata? Le persone con disabilità non possono restare invisibili davanti a servizi pubblici inutilizzati. Serve un intervento immediato per garantire autonomia e inclusione”, dichiara Alessio Limuti.

Alessio Limuti