Brad Cooper, chi è il capo del Centcom: l’ammiraglio guida gli attacchi contro l’Iran

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È l'ammiraglio Brad Cooper l'uomo che guida le operazioni militari statunitensi contro l'Iran nella guerra innescata dall'operazione Epic Fury voluta da Donald Trump. Con oltre 30 anni di esperienza in marina, è oggi il capo del Centcom Usa, il comando militare da cui dipende tutta l'operazione americana. Chi lo conosce bene e ha lavorato al suo fianco, lo descrive come un militare in grado di gestire perfettamente situazioni complesse, grazie a una profonda conoscenza del campo di battaglia e a un forte istinto politico. In passato, prima di arrivare al vertice del Centcom, ha guidato come comandante la Quinta flotta basata nel Bahrai. Nell'estate del 2024, quando era vice ammiraglio e numero due del Comando centrale Usa, ha coordinato le operazioni contro i raid degli Houthi con obiettivo le navi commerciali in transito nel Mar Rosso. Alla vigilia dell'inizio dell'intervento militare Usa, Cooper aveva informato il presidente Donald Trump alla Casa Bianca delle diverse opzioni militari. Mantiene inoltre costantemente contatti con il comandante dell'Idf, il generale Eyal Zamir. L'ammiraglio aveva preso parte, insieme a Jared Kushner e Steve Witkoff, ai negoziati indiretti con l'Iran in Oman e il giorno dopo aveva ospitato i due inviati della Casa Bianca sulla portaerei Abraham Lincoln. Nominato al vertice del Centcom nell'agosto dello scorso anno, poco dopo la guerra di giugno contro i siti nucleari dell'Iran, Cooper è considerato come l'opposto del suo predecessore, Michael ‘Erik’ Kurilla, una personalità fortissima che preferiva rimanere lontano dai riflettori e con cui Cooper ha lavorato, dopo gli attacchi del 7 ottobre di Hamas, a stretto contatto. Con la gestione di Cooper, il Centcom ha assunto un carattere politico. Figlio di un ufficiale dell'esercito, Cooper si è diplomato all'Accademia navale Usa nel 1989. Ha studiato relazioni internazionali ad Harvard e Tufts e ha ricevuto un master in intelligence strategica dalla National Intelligence University. Ha lavorato in posizioni di comando in Giappone, Corea del Sud e Bahrein.

Ma è stato anche assistente esecutivo e militare alla Casa Bianca – con Barack Obama, quando ha presieduto un programma di reinserimento per i veterani – all'ufficio del segretario della Difesa, ed è stato a capo dell'ufficio per gli affari legislativi della Marina. Appena insediato alla guida del Centcom ha condotto debriefing delle operazioni Usa e Israele nella guerra dei 12 giorni e iniziato a capire come "collaborare e coordinarsi" con Israele nel caso di un altro round di attacchi, condividendo con Tel Aviv le lezioni apprese, una interazione che ha posto le basi per la nuova operazione iniziata il 28 febbraio scorso.

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