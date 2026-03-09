Bollette: in Sicilia spesi 1.710 euro a famiglia nel 2025. Caltanissetta la provincia più costosa per la luce, Catania per il gas

Il nuovo decreto energia dovrebbe alleggerire le bollette 2026, ma quanto hanno pagato lo scorso anno le famiglie siciliane per luce e gas? Secondo l’analisi di Facile.it, in Sicilia, la spesa media 2025 per i clienti domestici con fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata è stata pari a 1.710 euro, valore solo di poco inferiore al 2024, ma ben più alto rispetto, ad esempio, al 2018, quando le bollette pesavano poco più di 1.100 euro. Nello specifico, nel 2025, a pesare maggiormente sulle tasche dei siciliani è stata la bolletta del gas che, in media, è arrivata a 942 euro, mentre per quella elettrica i residenti in Sicilia hanno dovuto mettere a budget 768 euro. La Sicilia è risultata essere la regione in cui si è speso meno per il gas, ma anche la seconda area italiana dove invece le bollette elettriche sono state più salate. «Lo scenario che si sta delineando in questi giorni in seguito allo scoppio del conflitto in Iran non potrà che tradursi in un incremento del prezzo delle materie prime. Per questo motivo, il consiglio è di non abbassare la guardia perché i prezzi sono volatili e, in caso di aumenti improvvisi, chi ha una tariffa variabile potrebbe veder salire le bollette in modo repentino», commentano gli esperti di Facile.it. «Confrontare periodicamente la propria offerta con quelle presenti sul mercato per verificare che sia ancora vantaggiosa e, in caso contrario, cercare un nuovo fornitore è il modo migliore per difendersi dai rincari.». L’andamento provinciale della bolletta elettrica L’analisi – realizzata tenendo in considerazione i consumi dichiarati da oltre 56.000 utenze in Sicilia – ha permesso di fotografare le differenze a livello territoriale; e allora, in quali province della regione si è speso di più e in quali di meno? Guardando all’elettricità emerge che la provincia con le bollette più pesanti è stata Caltanissetta; qui, in media, a fronte di un consumo annuo dichiarato pari a 2.934 kWh, la spesa 2025 è arrivata a 870 euro. Al secondo posto della classifica regionale, a brevissima distanza, troviamo la provincia di Ragusa (867 euro, 2.922 kWh), seguita dalle famiglie di Messina (801 euro, a fronte di consumi pari a 2.649 kWh). Guardando alle province dove le bollette della luce sono state più leggere, grazie a consumi più ridotti, al primo posto si trova Enna, con una spesa media che si è fermata ad “appena” 637 euro (a fronte di consumi annui pari a 1.970 KWh), seguita da Agrigento (718 euro per 2.306 KWh) e, al terzo posto, da Siracusa (731 euro per 2.360 KWh annui). L’andamento provinciale della bolletta del gas Analizzando le bollette del gas 2025, la classifica cambia. Catania risulta la provincia della Sicilia con le bollette più salate; qui le famiglie hanno speso, mediamente, 1.220 euro (a fronte di un consumo medio di 852 Smc). Al secondo posto si posiziona la provincia di Enna (1.103 euro, 762 Smc), seguita da quella di Ragusa, area dove le famiglie hanno speso, sempre in media, 910 euro (611 Smc). Le province siciliane in cui, di contro, le bollette del gas sono state più leggere sono Siracusa (470 Smc con una bolletta annuale arrivata a 728 euro), Palermo (784 euro per 513 Smc) ed Agrigento (838 euro per 555 Smc). Ecco quanto si è speso in media lo scorso anno in Sicilia per luce e gas: