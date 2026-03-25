Blitz antidroga nel Ragusano, 10 arresti

Blitz antidroga con dieci arresti in provincia di Ragusa. L’indagine è condotta dalla polizia e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania. Smantellata una organizzazione attiva tra Comiso e Vittoria specializzata nello spaccio di cocaina e marijuana. I dieci destinatari dell’ordinanza emessa dal gip del tribunale etneo sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di droga. L’indagine, denominata ‘Drug Parking’, era stata avviata nel dicembre 2023. (Dire)