X down oggi 16 febbraio, problemi al social: cosa succede

(Adnkronos) – Problemi per X e il social è down oggi 16 febbraio. Nel primo pomeriggio, l'accesso alla piattaforma è diventato sostanzialmente impossibile per molti utenti. Inutile provare ad aprire l'app per caricare i post, pubblicare messaggi o consultare le notifiche. Ad ogni tentativo corrisponde un messaggio che invita a riprovare l'operazione in un altro momento. I problemi non sono limitati all'Italia. A giudicare dal boom di segnalazioni su Downdetector, il sito che monitora le anomalie della rete, down per il social di Elon Musk sostanzialmente ovunque: dalla Francia alla Germania, dal Canada agli Stati Uniti, dall'Australia al Brasile.

