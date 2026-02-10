William e Kate sulle Alpi francesi, vacanza esclusiva per i principi del Galles

(Adnkronos) – I principi di Galles William e Kate si sono goduti in tutta tranquillità una vacanza nell'esclusiva località sciistica alpina francese di Courchevel. Il mese scorso – scrive il Daily Mail – la coppia reale è stata avvistata in un ristorante di lusso in montagna, dove persino un toast con prosciutto e formaggio (seppure con il tartufo) costa 85 euro. "Si sono divertiti molto e sono stati estremamente gentili", ha raccontato un membro dello staff. Gli altri commensali che hanno avvistato il futuro re e sua moglie, impeccabili nei loro abiti da sci, hanno scattato fotografie da lontano mentre la coppia usciva dopo il loro costoso pasto. "Non potevo credere di pranzare nello stesso ristorante di Kate e William", ha detto al tabloid un cliente emozionato. "Erano adorabili con i loro cappellini". Soprannominata "la Saint Tropez delle piste", Courchevel è nota per i suoi ristoranti stellati Michelin, i negozi di stilisti e frequentatori famosi come George Clooney e i Beckham. Non è chiaro se i figli dei Galles, i principi George, Louis e Charlotte fossero con i genitori sulle piste francesi. William e Kate e i loro figli più grandi hanno visitato per la prima volta le Alpi francesi nel 2016 e da allora hanno sempre frequentato resort di lusso in occasione di vacanze private. L'anno scorso, la coppia gallese era andata a Courchevel con la famiglia di Kate. Sembra che quest'anno, come quando la loro relazione è stata rivelata per la prima volta nel 2005, siano andati a sciare insieme.

