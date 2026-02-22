Vaticano, consegnato a Papa Leone XIV il libro “Pasqua in Sicilia” tra cui quella nissena

In occasione del Mercoledì delle Ceneri, giorno che segna l’inizio del cammino liturgico verso la Pasqua, Rubrica Sicilia ha avuto l’onore di consegnare a Sua Santità Papa Leone XIV l’opera completa dal titolo:

“La Pasqua in Sicilia: itinerario storico, iconografico e religioso della Settimana Santa siciliana”

La scelta del Mercoledì delle Ceneri assume un significato profondamente simbolico, rappresentando l’inizio del tempo di preparazione alla Pasqua, cuore della fede cristiana e momento di straordinaria intensità per il popolo siciliano, che proprio attraverso i riti della Settimana Santa esprime una delle forme più autentiche della propria identità culturale e religiosa.

L’opera costituisce un lavoro unico e senza precedenti, frutto di un impegno che ha coinvolto quasi tutti i trecentonovantuno Comuni della Sicilia, insieme alle Pro Loco, alle associazioni culturali locali e a oltre 70 fotografi siciliani, con l’obiettivo di documentare, preservare e valorizzare le tradizioni pasquali del territorio, creando un patrimonio organico e condiviso.

Il prezioso lavoro è stato capitanato dal Presidente di Rubrica Sicilia, Barbaro Andrea Galizia, con i testi di Francesco Daniele Miceli, Francesco Luca Ballarò e Luigi Garbato, il coordinamento fotografico di Chiara Crapanzano, ed è stato realizzato grazie alla visione e al coraggio editoriale di Bonferraro Editore, che ha sostenuto e reso possibile la pubblicazione di questo progetto unico.

Erano presenti alla consegna, in rappresentanza del team di Rubrica Sicilia, anche Floriana Galizia e Luciano Giannotti, testimoni diretti di un momento di grande emozione e significato istituzionale.

La consegna assume un valore ancora più profondo in vista di un evento storico di straordinaria importanza: l’imminente primo viaggio apostolico di Papa Leone XIV a Lampedusa, che segnerà la sua prima visita ufficiale in Sicilia, seguendo il solco tracciato dal suo predecessore, Papa Francesco, che proprio da Lampedusa volle iniziare il proprio pontificato, riconoscendo alla Sicilia un ruolo centrale nel dialogo umano, spirituale e universale.

Questo gesto rappresenta simbolicamente la consegna al Santo Padre non solo di un’opera editoriale, ma della memoria, della fede e dell’identità delle comunità siciliane, custodi di una delle tradizioni pasquali più intense e significative del mondo cristiano.

Con gratitudine per il contributo e l’impegno dei territori e delle amministrazioni locali che hanno reso possibile questo straordinario lavoro di memoria e valorizzazione.