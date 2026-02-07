Salute

Undicesimo parto per una donna 33enne di Messina, il primo nel 2009: in famiglia 8 maschi e tre femmine

Redazione 3

Undicesimo parto per una donna 33enne di Messina, il primo nel 2009: in famiglia 8 maschi e tre femmine

Sab, 07/02/2026 - 11:13

Condividi su:

Il primo parto nel giugno 2009, quando aveva 17 anni; due giorni fa l’undicesimo. Caterina Pispicia, trentatreenne di Messina, ha dato alla luce all’ospedale Papardo una bambina in ottima salute che ha due sorelline e otto fratelli. Lo scrivono il Giornale di Sicilia e la Gazzetta del Sud. “Il parto era rischioso per la multiparità, un caso rarissimo – ha detto il medico Antonio De Vivo -. È andato tutto bene. È stata una grande emozione anche per tutti i membri dell’équipe”. A Messina lo scorso anno, come nel resto del Paese, il tasso di natalità è continuato a scendere: 1.664 nati, contro i 1.783 del 2024. Mamma Caterina e papà Giovanni, 36 anni, sono decisamente in controtendenza. (ANSA).  (Foto DirettaSicilia)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta