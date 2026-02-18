Ucraina, raid della Russia mentre a Ginevra proseguono i colloqui

(Adnkronos) – La Russia lancia un attacco aereo notturno contro l’Ucraina, mentre a Ginevra proseguono i colloqui tra Kiev e Mosca, con la mediazione degli Stati Uniti, per cercare di trovare una via d’uscita a quattro anni di combattimenti. La forza aerea ucraina ha reso noto oggi, mercoledì 18 febbraio, che le forze russe hanno lanciato un missile balistico e 126 droni, ma che le unità di difesa aerea ucraine sono riuscite ad abbattere 100 dei velivoli senza pilota.

Due persone sono state uccise, ha reso noto il servizio di emergenza statale dell’Ucraina, dichiarando che una donna di 48 anni è morta e 7 persone sono rimaste ferite dopo un attacco a Zaporizhia. Il capo dell’amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk ha inoltre dichiarato che una persona è stata uccisa negli attacchi condotti dalle forze russe nella regione. Qui i raid hanno danneggiato un edificio residenziale a più piani, un dormitorio e più di 30 abitazioni private. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha denunciato i raid attraverso un messaggio video pubblicato sui social media. “La Russia ha accolto il giorno in cui sono iniziati i colloqui trilaterali e bilaterali a Ginevra con attacchi”, ha dichiarato. “Questo mostra chiaramente cosa vuole la Russia e cosa sta cercando. I nostri amici devono assolutamente sollevare la questione di questi attacchi. Prima di tutto, dovrebbero chiedere alla parte americana, che consiglia sia noi che la Russia di evitare attacchi. L’Ucraina è pronta, non abbiamo bisogno della guerra”. Zelenskyy ha inoltre affermato che sarebbe stato informato sugli sviluppi dei colloqui dalla delegazione ucraina e ha ribadito la disponibilità dell’Ucraina a muoversi rapidamente per raggiungere un accordo onorevole che ponga fine alla guerra. I colloqui di ieri, durati sei ore, “sono stati molto tesi”, ha dichiarato una fonte vicina alla delegazione russa. Le tre delegazioni si sono incontrate a porte chiuse all’InterContinental Hotel, mentre a Ginevra erano presenti anche “consiglieri” di quattro paesi europei: Germania, Francia, Regno Unito e Italia. “Dopo la sessione plenaria, i lavori sono proseguiti in gruppi di lavoro suddivisi per aree prioritarie”, con riunioni dei “blocchi politici e militari”, ha dichiarato su Telegram uno dei negoziatori ucraini, Rustem Umerov. L’ex ministro della Difesa ucraino ha dichiarato di aver riferito su questi lavori “durante un incontro separato con i rappresentanti dei partner americani ed europei”. Da parte sua l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff ha salutato i “significativi progressi” rappresentati dal processo negoziale. “Il successo del presidente Trump nel riunire entrambe le parti in questa guerra ha portato a progressi significativi e siamo orgogliosi di lavorare sotto la sua guida per porre fine alle uccisioni in questo terribile conflitto. Entrambe le parti hanno concordato di aggiornare i rispettivi leader e di continuare a lavorare per raggiungere un accordo”, ha scritto su X. L’Ucraina ha inoltre varato un pacchetto di sanzioni contro il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, ha annunciato Zelensky su ‘X’ affermando che ”intensificheremo significativamente le contromisure contro ogni forma di sua assistenza nell’uccisione di ucraini” e ”collaboreremo con i partner affinché ciò abbia un effetto globale”. Zelensky ha scritto che ”nella seconda metà del 2025, sul territorio della Bielorussia, i russi hanno dispiegato un sistema di stazioni di trasmissione per il controllo dei droni d’attacco, che ha aumentato la capacità dell’esercito russo di effettuare attacchi sulle nostre regioni settentrionali, dalla regione di Kiev alla Volinia”. Ma, prosegue, ”i russi non sarebbero stati in grado di effettuare alcuni degli attacchi, in particolare contro impianti energetici e ferrovie nelle nostre regioni, senza tale assistenza da parte della Bielorussia”.

