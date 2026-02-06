Trasferta insidiosa per la Nissa che sfida la Vibonese in un match da vincere per restare in zona alta classifica

Vibonese – Nissa è la sfida numero 23 di un campionato che sta vedendo la Nissa risalire posizioni in classifica. Ecco perché la trasferta di Vibo Valentia è importante per la squadra del presidente Luca Giovannone. La distanza di appena 3 punti dalla vetta impone alla Nissa di vincere per mantenere o, perchè no, ridurre se non addirittura annullare il distacco dalla vetta della classifica.

La Vibonese di questi ultimi tempi, ad occhio e croce, sembra lontana parente rispetto alla squadra che, all’andata, impose il pari alla Nissa in casa dopo una gara durissima. Vantaggio biancoscudato con Diaz su rigore al 4′ e pari immediato degli ospiti con Di Corato al 9′. In quell’occasione la squadra calabra impressionò per solidità e organizzazione di gioco.

Nel frattempo, dopo un girone di andata chiuso con 22 punti, in quello di ritorno ha rimediato 3 sconfitte un pari e una vittoria nelle 5 gare giocate. Bottino magrissimo per una Vibonese che è scesa parecchio nelle gerarchie del campionato dove occupa al momento la undicesima posizione in classifica.

Tuttavia, la Vibonese, nonostante non abbia fin qui mantenuto a pieno le attese della vigilia, specie quando gioca in casa resta un avversario duro e difficile. Lo dimostrano i 16 punti, su 26, conquistati tra le mura amiche. In casa la Vibonese ha ottenuto 5 vittorie, ha pareggiato una volta perdendo 4 volte. Numeri che parlano di una squadra capace di tutto, nel bene come nel male.

La Nissa, che vanta il secondo miglior rendimento in campionato tra le squadre partecipanti con 20 punti, può approcciare il confronto forte di una tendenza che è quella di esprimere fuori le mura amiche una carica che spesso le ha permesso in questo campionato di vincere gare importanti. Dunque, è proprio il caso di dire che Vibonese – Nissa propone lo scontro tra due squadre diverse tra loro ma entrambe cariche sul piano delle motivazioni.

La squadra biancoscudata potrà contare sul rientro di Alagna dopo la squalifica, e potrà contare su tutta la sua batteria di fuoco formata da quattro tra i migliori attaccanti del girone I del campionato di serie D come Sarao, Terranova, De Felice e Alagna. Per il resto, squadra che non vede l’ora di scendere in campo per dimostrare la sua ritrovata voglia di essere protagonista sino in fondo, a cominciare da questa insidiosa trasferta contro un avversario che, al momento, ha si perso terreno importante in campionato, ma resta pericoloso quando gioca in casa sua.

La trasferta a Vibo Valentia non sarà vietata, per cui, chi lo vorrà, potrà seguire la Nissa in questa delicata trasferta. Il biglietto d’ingresso per assistere a Vibonese – Nissa è di 12 euro ed è acquistabile anche al botteghino dello stadio “Razza” aperto domenica dalle ore 10:30.