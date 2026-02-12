Sversamento liquido da un camion, A19 chiusa da Caltanissetta a Enna

Chiusa l’autostrada A19 in direzione di Catania, dallo svincolo di Caltanissetta a quello di Enna, per lo sversamento di liquido da un camion. Gli automobilisti che percorrono la Palermo-Catania devono uscire a Caltanissetta e attraversare Enna bassa dove le strade sono intasate per il volume di traffico. Al lavoro gli operai dell’Anas che stanno pulendo il manto stradale prima di potere riaprire il tratto autostradale (ANSA).