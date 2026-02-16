Salute

Stasera torna ‘Taratata’ con Paolo Bonolis, gli ospiti e dove vedere lo show

Lun, 16/02/2026 - 08:10

(Adnkronos) – Dopo il ritorno della scorsa settimana, 'Taratata' fa il bis questa sera. La nuova edizione dello storico format televisivo, andato in onda dal 1998 al 2001 su Rai1, torna con una seconda puntata. Lo show è basato su un racconto degli artisti inedito e su performance originali, tra duetti e sorprese. A condurlo Paolo Bonolis dalla ChorusLife Arena di Bergamo. Annalisa, Fiorella Mannoia, Negramaro, Alessandra Amoroso, Luca Carboni e Gigi D'Alessio gli ospiti di oggi. Oggi, lunedì 16 febbraio, in prima serata su Canale 5.
 
