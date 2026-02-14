Sicilia: Meccanico preso a bastonate da cliente, in fin di vita

Un’aggressione violenta rischia di costare la vita a un meccanico di 57 anni a Rosolini. La vittima e’ stata colpita ripetutamente con un bastone in ferro all’interno della propria officina da un uomo di 31 anni, gia’ noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona e il patrimonio. L’episodio ha causato anche danni a diverse autovetture presenti nel garage. La vittima e’ stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale “San Marco” di Catania, dove e’ ricoverata in prognosi riservata. I carabinieri di Rosolini hanno identificato l’aggressore e lo hanno denunciato in stato di liberta’ per lesioni personali e danneggiamento. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa coordina le indagini, finalizzate anche a verificare eventuali contrasti derivanti da rapporti contrattuali tra le parti.