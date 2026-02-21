Sicilia, genitore aggradisce studente a scuola

– Una docente dell’Istituto comprensivo ‘Vitaliano Brancati’ di Pachino e’ stata aggredita nella mattinata di ieri da un genitore durante un incontro nei locali della scuola. L’insegnante e’ stata soccorsa e trasportata in una struttura sanitaria del territorio: i medici le hanno riscontrato traumi giudicati guaribili in cinque giorni. Sull’episodio sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilita’. Il sindaco di Pachino, Giuseppe Gambuzza, ha espresso “la piu’ ferma e assoluta condanna per il grave episodio di aggressione”, parlando di “fatto inaccettabile che colpisce non solo la persona direttamente coinvolta, ma l’intera comunita’ scolastica e cittadina”. Il primo cittadino ha ribadito che “la scuola rappresenta un presidio fondamentale di educazione, crescita e confronto civile” e che “ogni forma di violenza, fisica o verbale, non puo’ trovare alcuna giustificazione”. L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza negli istituti scolastici della provincia di SIRACUSA. Solo nelle scorse settimane, a Lentini, una dirigente scolastica ha denunciato il ritrovamento di una cartuccia da fucile all’interno del proprio ufficio, gesto interpretato come un atto intimidatorio e su cui sono state avviate indagini.