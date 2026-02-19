Sicilia, cane addestrato a lasciare sacchetto rifiuti per eludere videosorveglianza

– Un cane con un sacchetto dei rifiuti percorre via Pulacara, nel rione San Giorgio di Catania, e poi abbandona la spazzatura in una piccola aerea trasformata in discarica abusiva. Lo hanno scoperto al Comune quando hanno visionato le immagini della telecamera installata per scoprire e punire chi abbandona illegalmente i rifiuti. Dai filmati si vede un cagnolino di piccola taglia portare in bocca un sacchetto di rifiuti e depositarlo in strada. E non è stato un caso episodico, ma per due giorni di fila.

Per il Comune di Catania sarebbe una tecnica adoperato dal proprietario del cagnolino per buttare illegalmente i rifiuti senza essere ripreso dalla telecamera di ‘sorveglianza’ dell’Ente. La storia è riportata sulla pagina Facebook del Comune di Catania assieme alla pubblicazione dei due video in cui il cane deposita il sacchetto della spazzatura e il commento “l’ingegno non può mai diventare un alibi per l’inciviltà”.

“Il reparto ambientale della polizia locale di Catania – si legge nel post – ha diffuso due video registrati dalle telecamere di sorveglianza in via Pulacara, nel quartiere San Giorgio, nei quali si vede un cane depositare un sacchetto di rifiuti sulla strada. Una scena che lascia poco spazio ai dubbi: l’animale sarebbe stato addestrato per evitare che il proprietario venisse ripreso mentre abbandonava la spazzatura in modo irregolare. Un comportamento – si sottolinea dal Comune di Catania – tanto furbo quanto doppiamente scorretto, perché oltre a sporcare la città tenta di sottrarsi alle regole sfruttando l’inconsapevole amico a quattro zampe. Il rispetto del decoro urbano e dell’ambiente è un dovere di tutti”.