Sicilia. Cadavere su spiaggia del Siracusano, forse migrante naufrago

Il corpo senza vita di un uomo, presumibilmente un giovane migrante di circa vent’anni e di origini nordafricane, e’ stato rinvenuto sulla spiaggia di Punta delle Formiche, nel territorio di Pachino, in provincia di Siracusa. A segnalare la presenza del cadavere sarebbero stati alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini, e il medico legale per un primo esame esterno della salma.

Secondo le prime ipotesi investigative, il decesso potrebbe essere riconducibile a un naufragio avvenuto durante una traversata nel Mediterraneo. Le correnti avrebbero poi trascinato il corpo fino alla battigia. Gli inquirenti, tuttavia, mantengono aperto ogni scenario e non escludono collegamenti con le recenti ondate di maltempo che hanno interessato l’area ionica, compreso il ciclone denominato “Harry”. L’episodio si inserisce in una serie di analoghi ritrovamenti registrati negli ultimi giorni lungo le coste siciliane e calabresi.