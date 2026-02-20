Sicilia, Anas: lavori alla ventilazione delle gallerie, chiusure notturne su autostrada “CT-SR”

Per lavori agli impianti tecnologici del sistema di ventilazione delle gallerie dell’autostrada “Catania-Siracusa”, sarà necessario disporre la chiusura notturna dalle ore 22:00 alle 6:00 nelle tratte di seguito indicate:

direzione Catania, dallo svincolo di Augusta allo svincolo di Lentini, dal 23 al 27 febbraio;

entrambe le direzioni, dallo svincolo Zona Industriale allo svincolo di Lentini, dal 27 al 28 febbraio;

direzione Siracusa, dallo svincolo Zona Industriale allo svincolo di Augusta, comprese le rampe di entrata e uscita dello svincolo di Lentini, dal 2 al 3 marzo;

direzione Siracusa, dallo svincolo di Lentini allo svincolo di Augusta, dal 3 al 5 marzo.

Il percorso alternativo per gli utenti in transito sarà segnalato in loco e verrà garantito dalla strada statale 114 "Orientale Sicula".